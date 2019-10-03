Новую Skoda Octavia засняли в Чехии

Фотошпионы сумели отснять на дорогах Чехии новую Skoda Octavia. Новые кадры были размещены порталом garaz.cz.

На снимках позирует лифтбек серебристого цвета, который ездит по улицам Чехии почти без камуфляжа. Внешний вид новинки разглядеть очень легко. Здесь мы видим новые фары спереди, которые похожи на те, что у флагмана Superb и хэтча Scala. Под капотом, по всей видимости, будут установлены либо турбированные двигатели 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизельные моторы 1.6 TDI и 2.0 TDI. Ожидается появление гибрида и «горячей» версии.

Отметим, что новая Skoda Octavia предстанет перед публикой 11 ноября. Официальная премьера модели пройдет в Млада-Болеславе (Чехия), сообщают Автоновости дня.

Фото: garaz.cz