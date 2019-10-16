Новочеркасск: 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой

16 октября в городе новочеркасске Ростовской области случилась серьезная авария с маршруткой. ДТП произошло примерно в три часа дня на улице Котовского. Там не разъехались микроавтобус с пассажирами в салоне и легковой автомобиль.

Согласно предварительной версии, ДТП спровоцировал 35-летний водитель автомашины Opel. Он не пропустил маршрутку марки ГАЗ, в салоне которой в момент ЧП было 12 пассажиров. Случилось столкновение, после которого Газель легла набок.

В итоге травмированными оказались 4 пассажира ГАЗ и шофер общественного транспорта. Их доставили в медучреждение, сообщает Ерш.

Фото: Блокнот-Новочеркасск