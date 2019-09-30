Новая генерация Skoda Octavia будет представлена 11 ноября

Новое поколение автомобиля Skoda Octavia будет презентовано 11 ноября в Праге. Машину представят после официального появления в свете VW Golf VIII.

Ожидается, что обновленная Skoda Octavia будет по размерам превосходить предшественницу. Внешне машина сильно не поменяется, однако уже сейчас ясно, что разделенных фар больше не будет. Таким образом, новая Октавия будет похожей на Суперб.

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На корме будет красоваться напдись «SKODA». Другие подробности о модели пока что неизвестны, сообщает 32cars.ru.

Фото: motor1.com