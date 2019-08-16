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Новая функция Instagram защитит от фейковых новостей

В Instagram появилась новая функция, с помощью которой в соцсети собираются бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает «Российская газета».

В случае сомнения в достоверности информации в ленте, пользователи смогут помечать её как недостоверную. Затем информация попадает к партнёрам Instagram, которые проверяют её. Затем уже они могут поставить информации разные статусы: «соответствует действительности», «недостоверно» или «вводит в заблуждение».

Удалять посты с недостоверной информацией не будут, но они не смогут появляться в рекомендациях или в поиску по хештегу. 

Пока эта функция доступна только в США, но через пару недель она должна появиться и в других регионах. 

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