Новая функция Instagram защитит от фейковых новостей

В Instagram появилась новая функция, с помощью которой в соцсети собираются бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает «Российская газета».



В случае сомнения в достоверности информации в ленте, пользователи смогут помечать её как недостоверную. Затем информация попадает к партнёрам Instagram, которые проверяют её. Затем уже они могут поставить информации разные статусы: «соответствует действительности», «недостоверно» или «вводит в заблуждение».



Удалять посты с недостоверной информацией не будут, но они не смогут появляться в рекомендациях или в поиску по хештегу.



Пока эта функция доступна только в США, но через пару недель она должна появиться и в других регионах.

