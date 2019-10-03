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Nissan запустил в РФ программу постгарантийной поддержки для кроссоверов

Автомобильная компания Nissan запустила на территории Российской Федерации программу постгарантийно поддержки. Она предназначена для таких моделей, как Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, выпущенных В РФ в 2018—2019 годах и купленных с 1 октября текущего года.

Программа начинает действовать после того, как заканчивается срок основной гарантии на автомобиль (3 года или 100 000 километров пробега). Постгарантийной поддержкой можно пользоваться 2 года или до того момента, как накатаете 150 000 километров пробега.

При этом поддержка распространяется лишь на несколько узлов. В их число вошли мотор, КПП и система полного привода, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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