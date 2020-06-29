Николай Басков обозначил требования к своей будущей жене

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Певец Николай Басков в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что задумался о своей будущей семье.

Басков рассказал, что на самоизоляции находился в загородном доме у своих друзей. Семейная пара Олег и Катя воспитывают четверых детей. Глядя на них, артист и задумался о создании семьи.

Басков напомнил, что после его развода прошло уже 13 лет. За это время он успел нагуляться. По словам певца, у него были актрисы, модели и не медийные девушки. Теперь же он задумался о семье и детях.

Будущая жена Баскова не обязательно должна иметь яркую внешность. В первую очередь, по словам певца, она должна быть с ним на одной волне, быть хозяйкой дома.