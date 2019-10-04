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НХЛ хочет проводить матчи в России

Национальная хоккейная лига заявила, что желает проводить матчи регулярного чемпионата в России. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли отметил, что на данный момент имеется тенденция укрепления отношений между НХЛ, ФХР и КХЛ.

По словам функционера, в НХЛ проводится исследование по теме проведения матчей на территории РФ. Дэйли заявил, что планируется привезти в Россию два клуба НХЛ.

Напомним, что вынесение отдельных игр за пределы Америки и Канады для НХЛ не является эксклюзивом. Такие акции уже проводились. К примеру, в этом году «Филадельфия Флайерз» встретится с «Чикаго Блэкхокс» на территории Праги (Чехия), сообщает РЕН ТВ.

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