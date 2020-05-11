Неадекватный сосед бросил гранату к шумевшей компании на Ставрополье

В поселке Приэтокский в Ставропольском крае местный житель бросил гранату во двор к шумевшим соседям. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 10 мая. По предварительной информации, пьяный мужчина был недоволен тем, что его соседи слишком шумно празднуют день рождения в частном домовладении. Он бросил гранату через забор, в результате чего пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
«Так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник», – заявил глава региона Владимир Владимиров.
Мужчина был задержан, началось расследование по факту случившегося.
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