Неадекватные подростки избили и помочились на десятилетнюю девочку

В поселке Красное-на-Волге возбуждено уголовное дело против группы подростков, которые подозреваются в издевательствах над десятилетней девочкой, пишет портал «Rostoday».

Сообщается, что неадекватные злоумышленники – четыре мальчика и четыре девочки от 11 до 15 лет – избили и помочились на жертву. Истязатели снимали все происходящее на видео и распространили его в Сети. Некоторые из них состоят на учете в полиции.

Полицейские быстро нашли участников ролика. Подростки пояснили, что девочка якобы оскорбляла их, поэтому они решили наказать жертву.

Следствие считает, что виноваты в случившемся работники системы профилактики безнадзорности.

В отношении инициаторов избиения решается вопрос об их помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних.