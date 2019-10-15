Названы самые скучные профессии в России

Портал Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какая из профессий, по их мнению, является наиболее скучной.

Выяснилось, что самая скучная профессия – охранник. За такой вариант проголосовали 13 процентов респондентов. На втором месте профессия бухгалтера с девятью процентами. Тройку лидеров рейтинга заняла профессия продавца – так считают пять процентов опрошенных, пишет РГ.

Отметим, что в список также попали такие профессии, как сторож, уборщик, библиотекарь, вахтер, архивариус, водитель, грузчик, депутат, консьерж, менеджер, программист и оператор call-центра.