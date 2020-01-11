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Названы самые популярные книги пассажиров электричек в 2019 году

Представители мобильной библиотеки Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) назвали самые популярные в 2019 году у пассажиров книги. Лидером стал исторический роман «Остаток дня». Его написал Кадзуо Исигуро, а прочитали 3,3 тысячи пользователей библиотеки.

Вторую строчку занял роман «Географ глобус пропил», автором которого является российский автор Алексей Иванов. Это произведение прочитали 3,2 тысячи пассажиров. Закрывает ТОП-3 «Девушка из Бруклина» от Гийома Мюссо.

Отметим, что в 2019 году ЦППК предоставила пассажирам возможность бесплатно прочитать 100 книг российских и зарубежных авторов. При этом пользователи могли читать на русском и английском языках. Скачать произведения можно через приложение «Расписание и билеты ЦППК», сообщает РЕН ТВ.

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