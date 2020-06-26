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Новости мираОбщество

Названы самые дешёвые и самые дорогие в обслуживании автомобили в Москве

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay
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Самым дорогим в обслуживании автомобилем в топ-10 популярных моделей в Москве стала Škoda Kodiaq. Об этом, со ссылкой на данные агрегатора Autospot.ru, сообщает «Российская газета».

Аналитики сравнивали расходы на первые три ТО. По словам генерального директора Autospot.ru Дмитрия Андреева, именно этот фактор в последнее время выходит на первое место для владельцев машин. 

На первые три ТО Škoda Kodiaq в сумме потребуется потратить 46 тысяч 800 рублей. 

По этому же показателю самым дешёвым в обслуживании стал Kia Rio. Его владельцам придётся раскошелится в общей сложности на 22 тысячи 535 рублей. 

В целом же стоимость ТО в Москве дороже, чем в Санкт-Петербурге. Например, на модели Hyundai Creta – на 11%, Hyundai Solaris –  на 16%.

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