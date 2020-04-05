Названы профессии, которым не страшен коронавирус

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Профессии из категории face-to-face (лицом к лицу. – Прим. Ред.) останутся наиболее востребованными на рынке труда после окончания эпидемии коронавируса. Таким мнением с НСН поделилась профессоры ВШЭ Елена Варшавская.

«Чем больше в вашей профессии этого обязательного участия человека, тем более она надежна», – считает эксперт.

По ее словам, робот не может заменить человека в некоторых профессиях. В качестве примера она приводит институт сиделок. Профессор также отметила возникшее на фоне коронавируса повышение спроса на курьерские услуги. Однако после отмены ограничений из-за коронавируса многие нанятые сейчас курьеры останутся без работы.

При этом Варшавская раскритиковала результаты исследования, согласно которому турагенты, фитнес-тренеры, пилоты, младшие офис-менеджеры и представители IT-индустрии могут остаться без работы после окончания пандемии коронавируса. По ее мнению, существуют факторы, которые не учтены при анализе рынка труда.

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