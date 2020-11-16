Названы признаки тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей

На тяжесть возможного тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей может указывать степень выраженности синдрома старческой астении. Этот синдром проявляется слабостью, потерей аппетита, склонностью к падениям и так далее. Об этом «Известиям» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Она пояснила, что у пожилых людей скапливаются «старые» клетки с поврежденной ДНК, которые продуцируют вещества, вызывающие развитие состояния хронического вялотекущего воспаления. Оно и становится причиной старческой астении.
При этом большую роль при коронавирусной инфекции играет также и наличие сопутствующих заболеваний, подчеркнула специалист.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Страшная усталость: астения определяет тяжелое течение COVID у пожилых.