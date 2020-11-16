Названы признаки тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей

На тяжесть возможного тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей может указывать степень выраженности синдрома старческой астении. Этот синдром проявляется слабостью, потерей аппетита, склонностью к падениям и так далее. Об этом «Известиям» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Она пояснила, что у пожилых людей скапливаются «старые» клетки с поврежденной ДНК, которые продуцируют вещества, вызывающие развитие состояния хронического вялотекущего воспаления. Оно и становится причиной старческой астении.

— Риск смерти при COVID-19 связан не столько с фактическим, сколько с биологическим возрастом человека (реальная степень «износа» организма, которая может не совпадать с датой в паспорте). Если у пациента выявлена старческая астения или другой гериатрический синдром, мы должны учитывать, что в данном случае высок риск тяжелого течения болезни, — заявила Ткачева.

При этом большую роль при коронавирусной инфекции играет также и наличие сопутствующих заболеваний, подчеркнула специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Страшная усталость: астения определяет тяжелое течение COVID у пожилых.