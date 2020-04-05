Названы невостребованные профессии после окончания пандемии COVID-19

Никита Брыкин
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В Институте прогрессивного образования рассказали, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса, пишет RT.

Выяснилось, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. В этой сфере ожидается сильный рост уровня конкуренции. Такая же ситуация может сложиться и в фитнес-индустрии.

Из-за процесса автоматизации и цифровизации рабочего процесса под удар могут попасть младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Период после окончания пандемии также будет сложным для работников сфер моды, визажа и стационарного общепита.

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