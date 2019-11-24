Названы неочевидные причины ухудшения зрения

Медики назвали распространенные, но не неочевидные причины ухудшения зоркости. Также специалисты рассказали о способах борьбы с факторами, влияющими на зрение.

Во-первых, для сохранения зрения важно правильное питание. Так, уверяют эксперты, нужны витамины A, E и C, а также омега-3, лютеин, зеаксантин и цинк. Также врачи призывают кушать овощи и фрукты, содержащие белок и полезные жиры. Не стоит тереть и трогать глаза – это может привести к болезням.

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Также не стоит пренебрегать сном, иначе возможно появление сухости и помутнение зрения. Если вы забыли снять перед сном макияж или линзы, то, скорее всего, ваши глаза ответят вам негативом: возможно воспаление. Также врачи призывают беречь глаза от солнца и не курить. Кроме того, чтобы не упустить появление какого-либо недуга, рекомендуется посещать окулиста и проводить осмотр, сообщают Дни24.