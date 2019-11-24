На главную Новости мира Названы неочевидные причины ухудшения зрения
Новости мираОбщество

Названы неочевидные причины ухудшения зрения

Медики назвали распространенные, но не неочевидные причины ухудшения зоркости. Также специалисты рассказали о способах борьбы с факторами, влияющими на зрение.

Во-первых, для сохранения зрения важно правильное питание. Так, уверяют эксперты, нужны витамины A, E и C, а также омега-3, лютеин, зеаксантин и цинк. Также врачи призывают кушать овощи и фрукты, содержащие белок и полезные жиры. Не стоит тереть и трогать глаза – это может привести к болезням.

‡агрузка...

Также не стоит пренебрегать сном, иначе возможно появление сухости и помутнение зрения. Если вы забыли снять перед сном макияж или линзы, то, скорее всего, ваши глаза ответят вам негативом: возможно воспаление. Также врачи призывают беречь глаза от солнца и не курить. Кроме того, чтобы не упустить появление какого-либо недуга, рекомендуется посещать окулиста и проводить осмотр, сообщают Дни24.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»