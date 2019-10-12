Названы 7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии с ценой до 700 тысяч

Транспортные средства родом из страны восходящего солнца славятся своей надежностью на весь мир. Однако эксперты из NJCAR.RU выбрали семь самых надежных кроссоверов, собранных японскими автопроизводителями. Специалисты составляли рейтинг из подержанных машин, стоимость которых не превышает 700 тысяч рублей.

На первую строчку эксперты поставили Honda CR-V 2008-2009 годов выпуска. На «вторичке» эту машину можно заполучить, отдав минимум 450 тысяч рублей. За эти деньги вы получите 2,0 или 2,4-литровый двигатель, который работает в паре с МКПП или 5-ступенчатой АКПП. Все системы трудятся и радуют надежностью. Место №2 занимает Toyota RAV4 2008-2010 г.в. Этот кроссовер комплектовался 2,0 или 2,4-литровым мотором. К нему в пару ставили «автомат» или вариатор. ТОП-3 замыкает Mitsubishi Outlander XL 2011-2012 годов выпуска. У этой модели более богатый выбор силовых установок – 2.0, 2.4 и 3.0-литровые моторы, а также разные «коробки».

Строчки 4-5 поделили Nissan X-Trail 2010-2012 годов и Mitsubishi ASX 2011-2012 годов выпуска. Предпоследнее место эксперты отдали кроссоверу Suzuki Grand Vitara 2010-2012 г.в. Закрыл рейтинг Nissan Qashqai, произведенный в 2011-2012 годах, сообщает Твое авто.