Названы 5 машин, которые никогда не подведут

Автомобильные эксперты проанализировали мнения автомобилистов относительно надежности используемых ими машин. По итогам исследования был составлен ТОП-5 автомобилей, которые никогда не подводят.

Первую строчку рейтинга занял «немец» Porsche 911. У этой машины лишь 2,5% поломок на 26 000 километров. Однако отметим, что такой спорткар для обыденных нужд не используется. Вторым стал внедорожник из Японии Lexus GX. Это тот же Toyota Land Cruiser, только под другим брендом. Данная машина славится своей надежностью. Замыкает ТОП-3 немецкий паркетник Audi Q3. За 44 000 км у него найдено лишь 2,9% поломок.

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Четвертым в рейтинг включен японский кроссовер Toyota Rav-4. У данного автомобиля замечено только 4% поломок на 35 000 километров. Закрывает пятерку самых надежных еще один «японец» – Honda CR-V. У него также четыре процента поломок, только на протяжении 43 тысяч км, сообщает Car.ru.