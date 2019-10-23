На главную Новости мира Названы 5 машин, которые никогда не подведут
Новости мираОбщество

Названы 5 машин, которые никогда не подведут

Автомобильные эксперты проанализировали мнения автомобилистов относительно надежности используемых ими машин. По итогам исследования был составлен ТОП-5 автомобилей, которые никогда не подводят.

Первую строчку рейтинга занял «немец» Porsche 911. У этой машины лишь 2,5% поломок на 26 000 километров. Однако отметим, что такой спорткар для обыденных нужд не используется. Вторым стал внедорожник из Японии Lexus GX. Это тот же Toyota Land Cruiser, только под другим брендом. Данная машина славится своей надежностью. Замыкает ТОП-3 немецкий паркетник Audi Q3. За 44 000 км у него найдено лишь 2,9% поломок.

Четвертым в рейтинг включен японский кроссовер Toyota Rav-4. У данного автомобиля замечено только 4% поломок на 35 000 километров. Закрывает пятерку самых надежных еще один «японец» – Honda CR-V. У него также четыре процента поломок, только на протяжении 43 тысяч км, сообщает Car.ru.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Воркуте няня-рецидивистка ограбила молодых родителей

Змея забралась в жилой дом в Астрахани

В Тутаеве снесли объект культурного наследия