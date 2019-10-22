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Названы 5 лекарств, которые опасно сочетать с алкоголем

Елена Малышева во время передачи «Жить здорово» рассказала, какие 5 лекарств нельзя сочетать с алкогольными напитками. Обратные действия могут быть смертельно опасными для здоровья.

Во-первых, парацетамол и аналогичные жаропонижающие препараты на его основе. При воздействии алкоголя парацетамол разрушается и откладывается в печени, что может привести к интоксикации. Во-вторых, эксперт отметила антигистаминные препараты. Их сочетание со спиртным может привести к отравлению. Замыкают ТОП-3 препараты для повышения потенции. Алкоголь и такие лекарства действуют на величину давления. Они катастрофически его понижают.

Еще один опасный вид сочетания – снотворное со спиртным. Он может привести к тому, что человек перестает дышать. Наконец, последний препарат, который не надо сочетать с алкоголем – клофелин (клонидин). Он также понижает давление и может в паре со спиртным привести к инсульту, сообщает Губерния Daily.

Фото: ATTUALE.RU

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