Названа причина пожара в частной наркологической клинике «Чистый город»

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярском крае стал поджог. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Пожар, унёсший жизни четверых пациентов клиники, произошёл в четверг, 17 сентября, в 04.35. На записях камер видеонаблюдения видно, что пожар устроил один из пациентов. Его среди погибших не оказалось. Сейчас личность поджигателя устанавливается.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках него задержана 45-летняя директор «Чистого города».

Ещё одно уголовное дело возбуждено по пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Следователи сообщили, что личности погибших можно будет установить только с помощью генетической экспертизы, так как некоторые пациенты лечились анонимно. Также сообщается, что число пострадавших устанавливается.

Расследование уголовного дела продолжается.