Назван диагноз, при котором Ефремов может избежать тюрьмы

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Газета «Московский Комсомолец» пообщалась с адвокатом Викторией Крыловой, которая назвала условие, при котором актер Михаил Ефремов может избежать уголовной ответственности.

Она обращает внимание на такое понятие, как «патологическое опьянение».

«Если будет доказано, что оно имело место, то Ефремова освободят от уголовной ответственности», – считает Крылова.

Адвокат уточнила, что речь идет об остром кратковременно протекающем психотическом расстройстве, которое возникает при приеме алкоголя. Она предполагает, что Ефремов мог неумышленно сесть за руль, не отдавая отчет своим действиям. Кроме того, автомобиль в какой-то момент мог оказаться неуправляемым.

«У человека могут возникнуть галлюцинации, страх, тревога, человек может абсолютно не отдавать отчет в том, что он делает. Заканчивается это, как правило, глубоким сном», – заявила она.

Крылова подчеркнула, что в случае, если Ефремова признают невменяемым, в его отношении могут быть применены меры принудительного медицинского характера. Гражданско-правовую ответственность с возмещением причиненного вреда виновник понесет в любом случае.