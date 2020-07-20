«Наводнение» случилось в Казани после ливня

Потоп случился в Казани после проливного дождя. Ненастье нашло на город 19 июля и привело к печальным последствиям.

Многие улицы столицы Татарстана оказались затоплены водой. Местные жители стали снимать на видео, как улицы ушли под воду, как автомобили «плывут» по дорогам, как в салонах автобусов стало можно купаться.

По словам казанцев, такие «наводнения» случаются в городе после ливней не впервые. Люди возмущены происходящим, пишет Вечерняя Казань.