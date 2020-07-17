Настя Каменских похвалилась перед фанатами идеальной фигурой

Настя Каменских похвасталась в Инстаграме идеальной фигурой. Она отметила, что тело является отражением мыслей и внутренних ощущений.

На кадре исполнительница популярных композиций позировала полубоком в одном нижнем белье. Фанаты и хейтеры звезда смогли детально рассмотреть ее попу и ноги. При этом сама знаменитость заявила, что «фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя.

Однако некоторые фолловеры не согласились с утверждениями Каменских. Кроме того, нашлись и те, кто стал заявлять: Настя отфотошопила фотографию и улучшила свою фигуру с помощью фильтров, пишет Пятый канал.