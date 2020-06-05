Насильник школьниц из Уфы выбивает компенсацию с властей

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Пожизненно осужденной за убийство 11-летней девочки житель Уфы требует компенсацию морального вреда. Об этом пишет портал «Регион Online».

Сообщается, что мужчина требует, чтобы ему выплатили 245 тысяч рублей. В такую сумму убийца оценил избиение в 2015 году правоохранителями во время его задержания. По его словам, стражи порядка якобы делали это, что выбить признательные показания.

В 2016 году злоумышленника признали виновным в изнасиловании двух девочек и убийстве. Одна из жертв девочка пропала по пути в школу. Вскоре ее истерзанное тело нашли между гаражами.