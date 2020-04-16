Нарушил самоизоляцию: рыбак скончался под Астраханью

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В населенном пункте Красный Яр (Астраханская область) скончался рыбак. Ему было 32 года.

Как сообщает «Регион Онлайн», мужчина отправился на рыбалку к реке Маячной, нарушив самоизоляционный режим. В ходе процесса у астраханца стало плохо с сердцем. Он упал на землю и умер.

Труп рыбака нашли проходившие мимо люди. Они вызвали к месту ЧП полицейских и врачей. Спецслужбы констатировали смерть мужчины. Установлено, что умерший злоупотреблял спиртным и страдал от хронических сердечных недугов.