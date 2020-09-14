Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина

Известная супермодель подала в суд на миллиардера Владислава Доронина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Наоми Кэмпбелл в 2008 году начала встречаться с российским миллиардером, однако после пяти лет отношений пара рассталась. В феврале модель потребовала от Доронина возвратить ее вещи.

Спустя некоторое время сам Владислав подал на Наоми в суд и обвинил в том, что она удерживает принадлежащее ему имущество, которое оценивается в более $3 000 000. Представитель миллиардера уверял, что бывшие возлюбленные пытались решить все проблемы в частном порядке, но ничего не вышло.

Наоми Кэмпбелл в 2008 году начала встречаться с российским миллиардером, однако после пяти лет отношений пара рассталась. В феврале модель потребовала возвратить Доронина ее вещи.

Спустя некоторое время сам Владислав Доронин подал на Наоми в суд и обвинил в том, что она удерживает принадлежащее ему имущество, которое оценивается в более $3 000 000. Представитель миллиардера уверял, что бывшие возлюбленные пытались решить все проблемы в частном порядке, но ничего не вышло.