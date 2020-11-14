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Новости мираОбщество

Начальник управления по госохране памятников временно отстранен от должности

Елена Лобанова

В Орле начальник управления по госохране памятников временно отстранен от должности. Об этом сообщают «Орловские новости». 

По информации СМИ, к такому решению пришли из-за начавшейся прокурорской и министерской проверки управления. 

— Данные проверки начались после вынесения приговору члену регионального правительства Денису Блохину. 6 ноября суд приговорил бывшего чиновника к двум годам условного срока, тем самым признав его виновным в превышении должностных полномочий. Все из-за ремонта стадиона имени Ленина, — говорится в сообщении. 

Вероятнее всего это дело связано с Сергеем Семиделихиным из-за реконструкции здания «Свободное пространство». В июне 2020 года выяснилось, что подрядчику было выплачено 21 млн рублей, а это больше, чем оговаривалось ранее. После этой реконструкции руководство театра отказалось принимать работы, а Сергей Семиделихин подписал нужные акты. После он утверждал, что сделал это по поручению Дениса Блохина.

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