Начальник УГИБДД разнял дерущихся водителей в Твери

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Начальник УГИБДД разнял дравшихся в Твери водителей. Автомобилисты затеяли разборку прямо на дорожном полотне.

Выяснение отношений двух автолюбителей случилось на Тверском проспекте. Один из участников конфликта подумал, что другой водитель подрезал его. После этого он решил выяснить отношения с визави.

Глава УГИБДД по Тверском региону был не на службе, однако вмешался в драку и разнял участников конфликта, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.