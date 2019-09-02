На видео показали бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17

Сотрудники концерна «Калашников» продемонстрировали на видео бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17. Данное оружие будет поставляться бойцам подразделений специального назначения, сообщает РГ.

При просмотре ролика можно узнать, что общая длина автомата составляет 850 миллиметров, при этом ствол имеет длину 200 мм. Чтобы достичь более точного поражения целей и тихой стрельбы, были разработаны специальные патроны с дозвуковой скоростью пули с калибром 9х39 мм. Магазин вмещает в себя 30 патронов. АМБ-17 весит 2 900 г.

Также во время просмотра видео можно заметить, что есть возможность установки на орудие прицельных приспособлений. Кроме того, в комплектацию автомата входит интегрированный глушитель. Отметим, что АМБ-17 может заменить «Вал».

Фото: скриншот из видео

Видео: Калашников Медиа