На Урале женщина забила до смерти молотком свою дочь, а после хотела лишить себя жизни

В пятницу, 16 октября, в Свердловской области мать убила свою дочь молотком, а после пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает РИА «Новости».

Все произошло в городе Кировград Свердловской области. Днем 16 октября в квартире дома по улице Лермонтова обнаружили труп четырехлетней девочки. Оказалось, что женщина до смерти забила свою маленькую дочь молотком, а после ушла в ванную и пыталась там покончить жизнь самоубийством.

— Ребенок погиб, а мать успели спасти. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь. Примечательно, что семья не стояла на учете службы по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, незадолго до трагедии женщина приняли неизвестные лекарства в превышающей дозе. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней» и выясняют все обстоятельства случившегося.