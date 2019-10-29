На Урале военнослужащий спас ребенка из горящего авто

Под Челябинском 23-летний командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле спас из горящего автомобиля ребенка. Осман Мамутов поехал с женой в аэропорт и по пути увидел ДТП, в результате которого одна машина вспыхнула.

Осман услышал на месте ЧП крики ребенка и рванулся его спасать. Военнослужащий вытащил из авто мальчика, который запутался в ремне безопасности. Кроме того, танкист попытался спасти родителей несовершеннолетнего, однако сделать это не получилось: пламя уже охватило легковушку. Супруги возмутились тем, что другие свидетели ЧП ничего не сделали для спасения потерпевших. По мнению военного, родителей спасенного ребенка еще можно было вытащить из машины, если бы очевидцы начали действовать раньше. За героический поступок военнослужащего наградят.

Напомним, ДТП на автодороге между Чебаркулем и Мисяшем случилась ночью с 26 на 27 октября. Участниками столкновения стали Лада Калина и Форд Фокус. В результате автокатастрофы погибли трое: мужчина, его супруга и их младший сын. Старший ребенок – 11-летний мальчик был спасен и в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает Лайф.

Фото: Мо-Мвд-России Чебаркульский ВКонтакте