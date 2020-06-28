На Урале школьница жестоко избила ногами сверстницу из-за парня

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Портал «Е1.ru» узнал об избиении 15-летней школьницы сверстницей в Красноуральске. СМИ опубликовала видео с места случившегося.

Инцидент произошел 21 июня. На кадрах видно, как злоумышленница повалила свою жертву на землю и стала наносить ей мощные удары по голове ногами. Предположительно, мать избивавшей девушку школьницы несколько лет отсиживает срок за убийство.

По предварительной версии, школьница напала на девочку, после того, как узнала, что та переписывается с ее молодым человеком.

По данному факту возбудят административное дело о ненадлежащем воспитании.