На Урале отец сделал приемных дочерей сексуальными рабынями

В Красноармейском районе Челябинской области задержали 61-летнего мужчину, который обвиняется в сексуальных надругательствах над несовершеннолетними приемными дочерями, пишет «МК».

Пока что в этом признались две девочки. По словам одной из жертв, отец начал использовать ее в качестве секс-рабыни с 12 лет, а вторую – с 14 лет. Следователи не исключают, что мужчина насиловал и других, всего в их семье было шесть приемных дочерей.

Сестры говорят, что боялись признаться в том, что приемный отец использует их для секс-утех. Несколько месяцев назад одна из девочек рассказала об этом матери. Женщина не поверила и отправила подростка жить к бабушке.

Вскоре мать попала в больницу с коронавирусом и умерла. После ее смерти супруг пустился в бега, однако 25 октября его задержали. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. Сирот планируют распределить по разным детдомам.

С девочками сейчас работают психологи, чтобы оценить их состояние, после этого уже будем смотреть готовность детей воспитываться в другой замещающей семье.