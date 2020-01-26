На Урале мать постирала дочь в машинке

В Талице (Свердловская область) женщина постирала младенца в стиральной машинке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что жительница Урала живет с мужем и растит троих детей. с четвертой беременностью она не вставала на учет. Ночью у россиянки начались преждевременные роды. Близкие в это время спали, а роженица закинула свою новорожденную дочь в стиральную машинку и постирала. Утром муж женщины проснулся и увидел, что случилось.

После инцидента он обратился к правоохранителям. В разговоре женщина заявила, что дочь родилась мертвой. Однако есть данные, говорящие об обратном. Теперь специалисты устанавливают, когда наступила смерть малышки, сообщает РИА Новости.

Фото: РЕН ТВ