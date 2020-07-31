На турбазе в Алтайском крае погибла семья чиновника

Найденным мертвым на турбазе в Алтайском крае вместе с женой и детьми оказался местный чиновник. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Life Shot.

Речь идет о 51-летнем Иосифе Кременских, занимающим пост главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию со СМИ управления по печати Алтайского края.

Ранее стало известно, что тела четырех человек были найдены на территории турбазы на берегу озера Ая. Двое взрослых и детей заселились в номер 26 июля. Спустя несколько дней сотрудники отеля почувствовали неприятный запах. Сначала его списали на сломавшуюся канализацию. При этом постояльцы долгое время не выходили на связь.

Однако вскоре был вскрыт номер семьи. Дверь была заперта изнутри. Мужчина, женщина и девочка лежали на кроватях, мальчик – на полу. Предположительно, смерть могла наступить из-за отравления. СК возбудил уголовное дело об убийстве.