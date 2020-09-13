На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик

4 сентября в пригороде Чикаго погиб пятилетний мальчик на свадьбе. На него упал стол, сообщает Lenta.ru co ссылкой на New York Post.

В тот день в отеле Drake Hotel проходила свадьба. Маленький мальчик забрался на стол с гранитной столешницей. Когда ребенок слезал со столешницы, то ухватился за ее край. В результате стол упал прямо на мальчика.

Пострадавшего срочно доставили в больницу с травмами головы, но врачам так и не удалось его спасти. Генеральный менеджер отеля, в котором проходила свадьба, выразил соболезнования семье, а на стороннем сайте был открыт сбор пожертвований для поддержания мамы мальчика. Сумма сбора — $10 000.