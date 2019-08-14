На «Сортавале» водителя Mitsubishi задавила его же машина

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12 августа, в вечернее время суток во Всеволожском районе Ленобласти случилась автомобильная авария, в которой погиб молодой водитель. ЧП произошло примерно в 23:10 на автодороге «Сортавала».

В позднее время на обочине на пятом километре трассы стоял седан ВАЗ-2106. В легковушку ветел самосвал с щебнем. За рулем российской машины была женщина, которая не смогла предотвратить столкновение со стоящим неподалеку Mitsubishi Lancer. После удара иномарка совершила наезд на своего владельца – 25-летнего автомобилиста, который стоял на проезжей части рядом с авто.

В итоге потерпевший получил смертельные травмы и скончался. Автоледи также оказалась травмированной и была доставлена в больницу, сообщает Мегаполис.

Фото: Дорожный инспектор