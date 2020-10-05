На рынке телекома спрогнозировали рост цен в 2021 году

Из-за падения доходов сотни небольших телеком-компаний могут закрыть бизнес или продать его крупным операторам. Итогом может стать усиление монополий на рынке и рост цен на связь и интернет до конца года еще на 5%, прогнозируют эксперты.

Доходы операторов продолжают падать и после завершения ранее действовавшего жесткого карантина. Только в сентябре Центробанк зафиксировал снижение денежного потока компаний на 21–40%, если сравнивать с обычным уровнем входящих платежей. Это следует из мониторинга отраслевых потоков ЦБ, с которым ознакомились«Известия».

Источник в одном из крупных провайдеров отметил, что небольшие операторы не всегда могут обеспечить качество и непрерывность обслуживания, поэтому часть клиентов переходит к крупным провайдерам.

Финансовая нагрузка на операторов связи планомерно растет, согласился и генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В условиях недополучения компаниями доходов перед ними встает выбор — либо объединиться с более крупным игроком, либо закрыть свой бизнес. Выживать поодиночке локальным игрокам становится все труднее, добавил аналитик.

Ранее TelecomDaily публиковал прогноз, согласно которому в 2020 году 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10–15% и выше. Но, как отметил Денис Кусков, из-за усиления корона кризиса до конца года цены могут вырасти еще на 5%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бездоходная ситуация: телеком-рынок ждет консолидация и рост тарифов.