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На мусорном полигоне под Челябинском погиб водитель бульдозера

Утром во вторник, 19 ноября, на полигоне для твердых бытовых отходов в Полетаево произошла авария, в которой погиб 56-летний водитель бульдозера. Об этом пишет портал «74.RU».

По словам главы Сосновского межрайонного следственного отдела СК Александра Колова, трагедия произошла во время выполнения мужчиной земляных работ. По предварительным данным, бульдозер съехал в яму для отходов и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

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Назначена проверка, которая покажет, насколько соблюдались нормы и правила техники безопасности.

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