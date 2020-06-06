На Кубани мужчина изнасиловал и убил ребенка

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25-летний мужчина будет осужден в Красноярском крае. Он изнасиловал и убил школьницу. Труп 12-летней жертвы нашли в колодце.

Инцидент произошел 30 мая. Погибшая в компании 10-летней сестры отправилась встречать коров. После этого младшая девочка пришла домой, а старшая стала играть на детской площадке. Затем дома ее не видели.

Позднее несовершеннолетняя была найдена мертвой. В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве девочки. Теперь ему предъявлено обвинение, пишет Регион Онлайн.