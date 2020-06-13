На Камчатке медведь-людоед задрал рыбака

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Рядом с селом Тигиль на Камчатке рыбак стал жертвой нападения молодого медведя. Об этом пишут «Вести.ru».

Ликвидация медведя и поиск жертвы хищника попал на видео. Закопанное тело рыбака было найдено возле реки. По предварительной версии, зверь убил рыбака и закопал его тело. Медведю было около двух лет. Хищника, охраняющего свою добычу, застрелили неподалеку.

Вероятно, рыбак пытался скрыться в реке, но медведь легко его догнал. По словам охотоведа, человек совершил ошибку, когда стал убегать от зверя.

«Никогда не надо бежать, палку взял, орешь, и все», — заявил эксперт.