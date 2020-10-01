На каком расстоянии дорожные камеры замечают превышение скорости?

Все в России есть несколько видов дорожных камер, способных фиксировать скорость движения автомобилей. Многие автомобилисты не понимают, на каком расстоянии работает техника, а также что конкретно они могут делать. Quto.ru рассказали, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют превышение скорости.

Так, система «Автодория» способна замечать многие нарушения ПДД: превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта или по обочине, стоянка или остановка в запрещенных для этого местах, проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию.

— «Автодория» — мощный инструмент, способный замечать автомобиль на скорости до 300 км/ч. Кроме того, он может фиксировать нарушение за сотню метров. У «Автодории» есть и еще одно преимущество: техника способна вычислять среднюю скорость на участке от 250 метров до 10 км, — рассказывают специалисты.

Фото с официального сайта «avtodoria»

Самый распространенный инструмент фиксации нарушений — «Стрелка — СТ» помимо скорости определяет движение по обочине, встречной полосе или полосе общественного транспорта. Также техника замечает нарушение проезда перекрестков и заезд за стоп-линию. «Стрелка-СТ» может видеть автомобиль, который едет со скоростью, не превышающей 180 км/ч. Если же машина проедет быстрее, то камера ее не заметит.

— «Стрелка-СТ» имеет километровую дальность действия и способен фиксировать нарушения на расстоянии в 500 метров, — говорится в сообщении.

Фото с официального сайта «Стрелка-СТ»

Больше всех нарушений способна замечать система АПК «АвтоУраган-ВСМ2». Эта камера может распознавать 17 различных нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал или под запрещающий знак, движение по трамвайным путям встречного направления , по велосипедным и пешеходным дорожкам, тротуарам и обочине.

— Неизвестно, на каком расстоянии камера фиксирует объект, но машина может будет невидима для техники на скорости выше 255 км/ч, -заметили специалисты.

Фото с официального сайта «Автоураган»

Камера «Кордон» способна фиксировать движение автомобиля на скорости до 300 км/ч и фиксировать транспорты на всех полосах.

Фото с сайта Quto.ru

Система «Одиссей» способна фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение ж/д путей на запрещающий сигнал светофора или под закрывающийся шлагбаум, выезд на встречную полосу или несоблюдение дорожных знаков и разметки.

— «Одиссей» способен различать скорость до 255 км/ч, — говорится в сообщении.

Фото с сайта tbdd.ru