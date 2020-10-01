На каком расстоянии дорожные камеры замечают превышение скорости?

Все в России есть несколько видов дорожных камер, способных фиксировать скорость движения автомобилей. Многие автомобилисты не понимают, на каком расстоянии работает техника, а также что конкретно они могут делать. Quto.ru рассказали, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют превышение скорости.
Так, система «Автодория» способна замечать многие нарушения ПДД: превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта или по обочине, стоянка или остановка в запрещенных для этого местах, проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию.
Самый распространенный инструмент фиксации нарушений — «Стрелка — СТ» помимо скорости определяет движение по обочине, встречной полосе или полосе общественного транспорта. Также техника замечает нарушение проезда перекрестков и заезд за стоп-линию. «Стрелка-СТ» может видеть автомобиль, который едет со скоростью, не превышающей 180 км/ч. Если же машина проедет быстрее, то камера ее не заметит.
Больше всех нарушений способна замечать система АПК «АвтоУраган-ВСМ2». Эта камера может распознавать 17 различных нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал или под запрещающий знак, движение по трамвайным путям встречного направления , по велосипедным и пешеходным дорожкам, тротуарам и обочине.
Камера «Кордон» способна фиксировать движение автомобиля на скорости до 300 км/ч и фиксировать транспорты на всех полосах.
Система «Одиссей» способна фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение ж/д путей на запрещающий сигнал светофора или под закрывающийся шлагбаум, выезд на встречную полосу или несоблюдение дорожных знаков и разметки.