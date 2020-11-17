На двух шоссе в Смоленске уменьшится максимально разрешенная скорость движения

С 1 декабря в Смоленске уменьшат максимально разрешенную скорость на двух шоссе. Речь идет о Витебском шоссе и Рославльском шоссе. Об этом сообщает «Рабочий путь».

Всего же изменения коснутся пяти участков трассы Р-120. В частности, на Витебском шоссе (Орел-Брянск-Смоленск-граница с Белоруссией) скорость уменьшится на трех отрезках дороги. Так, с 373-го по 376-й километр максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 50 км/ч, с 376-го по 382-й километр — до 40 км/ч, а с 382-го до 387-го километр — до 50 км/ч.

На подъезде к Смоленску по Рославльскому шоссе скорость уменьшится до 50 км/ч с 360-го по 363-й километр и до 40 км/ч с 363-го до 365-й километр.

— Ограничение максимально разрешенной скорости позволит снизить количество ДТП и ликвидировать опасные места. Благодаря новому скоростному режиму значительно уменьшится количество происшествий со смертельным исходом, — отмечают в ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск.

Всего же на данный участках в 2019 году произошло 32 ДТП, в которых пострадали 36 человек и погибли 2.