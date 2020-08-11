«На чьей земле находишься?»: мужчину зверски избили из-за его подруги

В Сети появились кадры, на которых запечатлен конфликт автомобилистов. Предположительно, драка произошла в Краснодарском крае, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина на автомобиле Hyundai поморгал фарами впереди стоящей в проезде машине. В ответ из окна водительского сиденья высунулась женская рука со средним пальцем. Оскорбленные мужчины вышли из авто и решили наказать обидчиков.

«Ты, на чьей земле находишься, мразь?» – кричал участник потасовки.

В какой-то момент приятели подошли к другу автоледи. Один из них нанес сокрушительный удар оппоненту. Потерпевший забрызгал кровью свою одежду и рядом стоящий автомобиль. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.