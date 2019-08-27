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На Алтае обиженный грабитель угрожал поджечь дом и убить детей

В Майминском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется сразу по двум статьям.

Инцидент произошел ночью 25 сентября прошлого года. По версии следствия, пьяный мужчина пришел в дом женщины, у которой ранее украл велосипед. Ему не понравилось, что потерпевшая написала на него заявление в полицию.

Он попытался взломать входную дверь, после чего стал угрожать хозяйке, что подожжет дом, а также убьет ее и детей, пишет портал Новости Горного Алтая.

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