На Алтае автоледи протаранила гараж

4 октября на территории Республики Алтай 33-летняя автоледи протаранила гараж. ДТП случилось на улице Гидростроителей в населенном пункте Майма.

Авария произошла примерно в 22:40. В результате столкновения автомашины Toyota Camry с гаражным боксом травмированным оказался 40-летний мужчина, проживающий в Майме. Он находился в салоне иномарки в качестве пассажира. С различными повреждениями его срочно доставили в медучреждение.

У виновницы ДТП были найдены признаки алкогольного опьянения. она отказалась проходить освидетельствование. По факту вождения в нетрезвом виде и аварии начато расследование, сообщают Новости Горного Алтая.

Фото: МВД по Республике Алтай