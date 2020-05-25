Мужчины подрались на борту лайнера Сочи – Москва

В московском аэропорту Домодедово задержаны двое мужчин. Они подрались в салоне авиалайнера Сочи – Москва. Момент был заснят на видео.
При просмотре можно заметить, как два «противника» борются друг с другом. Хотя в это же время другие пассажиры лайнера призывают их прекратить разборку и остепениться.
Известно, что КВС вызвал полицейских после того, как самолет уже приземлился в аэропорту. В итоге в участок отвели двух мужчин – 1986 и 2001 года рождения, сообщает РЕН ТВ.
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