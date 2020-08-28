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Новости мираПроисшествия

Мужчину ошибочно приняли за педофила, изнасиловали трубой и убили

Никита Брыкин

Следователи расследуют зверское убийство мужчины в Верхней Пышме. Об этом пишет Znak.com.

Инцидент произошел 24 августа. По предварительной версии, местная жительница попросила на время своего отсутствия тетю бывшего мужа приютить у себя на ночь ее трехлетнюю и десятилетнюю дочь. Позже дети заявили, что ее сожитель «трогал их».

Тогда мать девочек и местные мужчины отправились в дом тети, набросились на «педофила», избили, изнасиловали трубой и проломили несчастному череп. Он скончался в больнице.

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При этом правоохранители считают, что погибший не был сожителем тетки. Он был всего лишь ее знакомым, который помог доставить детей к ней в дом. Более того, теперь девочки говорят, что их никто не трогал, и это была шутка. У покойного остались две дочери шести и 19 лет, а также трехлетний внук.

Полиция задержала мать детей и двоих мужчин, которые участвовали в убийстве. Суд отправил всех троих под стражу.

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