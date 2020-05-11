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Мужчину нашли мертвым в бетономешалке в Ленобласти

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В городе Сертолово Ленобласти было обнаружено тело мужчины в бетономешалке. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел на Заречной улице. Как стало известно, техника была предназначена для изготовления тротуарной плитки. Она находилась в гараже на территории участка.

По предварительной версии, потерпевшего случайно засосало в бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте. Подробности уточняются.

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