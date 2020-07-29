Мужчина жестоко расправился с матерью двоих детей под Челябинском

В Челябинской области мужчина убил свою жену – мать двоих детей. преступление гражданин совершил из-за ревности.

Супруг изрезал женщину ножом на глазах у детей и водителей, стоя на обочине дороги. После совершения преступления он выбросил орудие убийства. Трагедию и ее последствия удалось заснять на видео.

Дети погибшей во время расправы сидели в автомобиле, рыдали и звали родителей. Теперь их передали бабушке, пишет РЕН ТВ.